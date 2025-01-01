Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Herzrasen

SAT.1Staffel 13Folge 2171
Folge 2171: Herzrasen

45 Min.Ab 12

Eine Braut flüchtet vor eigener Hochzeit und bricht tot zusammen. Der Bräutigam bleibt mit quälenden Fragen zurück ... Wurde der Braut ein tödlicher Medikamentencocktail verpasst? Wollte Julians Ex-Freundin Pia die Hochzeit mit allen Mitteln verhindern, weil Julian sie nach fünf Jahren Beziehung verlassen hatte?

SAT.1
