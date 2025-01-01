Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2175
44 Min.Ab 12

Ute ist schockiert, als ihre 18-jährige Tochter Annika ihr eröffnet, Asylbewerber Nicolaj heiraten zu wollen. Ute ist gegen die Heirat, sie wünscht sich für ihre Tochter eine ganz andere Zukunft. Als es kurz darauf im Asylbewerberheim brennt, fällt der Verdacht sofort auf Ute. Hat sie wirklich das Hochzeitskleid ihrer Tochter angezündet, um das junge Glück zu zerstören?

SAT.1
