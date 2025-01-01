Richterin Barbara Salesch
Folge 2177: Rasend vor Eifersucht
45 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Cora zusammen mit ihrer Freundin Kim nach der Disco zu Fuß auf dem Heimweg ist, geschieht das Unfassbare: Mitten auf der Landstraße rast ein Auto in die beiden Mädchen! War es ein Unfall oder ein Mordversuch? Coras Freund Jan gerät unter Verdacht, als er mit dem verbeulten Sportwagen seines Vaters nach Hause kommt. Verzweifelt beteuert er seine Unschuld - angeblich wurde er von einem Drängler geblendet. Wollte der 17-Jährige seine Freundin umbringen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
