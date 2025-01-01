Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wohnst du noch, oder stirbst du schon?

SAT.1Staffel 13Folge 2179
Folge 2179: Wohnst du noch, oder stirbst du schon?

44 Min.Ab 12

Die Eheleute Friederike und Thilo hatten mit ihrem leukämiekranken Freund Lukas einen Deal abgeschlossen: Sie zahlen ihm eine monatliche Rente und erhalten im Gegenzug nach seinem Tod sein Haus. Als es Lukas wider Erwarten viel besser geht, wird er kaltblütig ermordet und im See versenkt! Wurde die schöne Friederike aus Habgier zur Mörderin?

SAT.1
