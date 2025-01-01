Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Madre noster

SAT.1Staffel 13Folge 2181
Madre noster

Richterin Barbara Salesch

Folge 2181: Madre noster

44 Min.Ab 12

Verena ist fassungslos: Nicht nur, dass ihre Mutter sich weigert, sich einen lebensbedrohlichen Gehirntumor entfernen zu lassen - jetzt soll die 45-Jährige ihre eigene Tochter angegriffen haben, weil Verena sie durch eine Entmündigung zur OP zwingen wollte. Ist Monika wirklich in der Lage, ihre eigene Tochter zu verletzen? Oder hatte noch jemand aus der Familie einen Grund, Verena etwas anzutun?

