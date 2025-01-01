Richterin Barbara Salesch
Folge 2182: Schwesterherz
44 Min.Ab 12
Die 25-jährige Nathalie wird schwer verletzt im Hinterhof eines Bordells gefunden. Ist ihr Freund Nico ausgerastet, als er mit eigenen Augen sehen musste, dass Nathalie anschaffen geht? Die schöne Medizinstudentin will sich damit angeblich ihr Studium finanzieren. Doch ihre Freundin Eva glaubt, dass mehr dahintersteckt!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1