Richterin Barbara Salesch
Folge 2183: Das Kinder-Rätsel
44 Min.Ab 12
"Wenn Du kein Kind mit mir willst, verlasse ich Dich!" Diese Worte ihres Lebensgefährten Leonard treffen die erfolgreiche Eventmanagerin Anna hart - vor allem, weil sie sich vor langer Zeit gemeinsam gegen Kinder entschieden hatten. Als Leonard brutal von einer Leiter gestoßen und regelrecht von einem Zaun aufgespießt wird, fällt der Verdacht sofort auf Anna.
