SAT.1Staffel 13Folge 2189
Folge 2189: Suche Schwimmer

44 Min.Ab 12

Die 18-jährige Linn ist entsetzt, als sie von einem fremden Mann erfährt, dass er ihrer Mutter damals einen Samenspender vermittelt hat. Obwohl niemand ihr weitere Informationen über ihre Herkunft geben will, steht Linn noch am selben Abend vor der Tür ihres vermeintlichen Vaters Peer. Der allerdings bestreitet die Samenspende und verweigert einen Vaterschaftstest. Woher hatte Linn Peers Namen und seine Adresse?

