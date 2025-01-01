Richterin Barbara Salesch
Folge 2189: Suche Schwimmer
44 Min.Ab 12
Die 18-jährige Linn ist entsetzt, als sie von einem fremden Mann erfährt, dass er ihrer Mutter damals einen Samenspender vermittelt hat. Obwohl niemand ihr weitere Informationen über ihre Herkunft geben will, steht Linn noch am selben Abend vor der Tür ihres vermeintlichen Vaters Peer. Der allerdings bestreitet die Samenspende und verweigert einen Vaterschaftstest. Woher hatte Linn Peers Namen und seine Adresse?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1