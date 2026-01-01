Richterin Barbara Salesch
Folge 2190: Rote Lippen soll man küssen
44 Min.Ab 12
Michael behauptet, dass er seine geliebte Frau tot im gemeinsamen Wochenendhaus aufgefunden hat - erdrosselt. Lüge oder Wahrheit? Fest steht: Von Anbeginn der fünfjährigen Ehe steigerte sich Michaels rasende Eifersucht immer mehr. Musste seine Frau sterben, weil sie sich von ihm trennen wollte? Oder hat der Nachbar, der Sandra ständig bespannte, etwas mit ihrem Tod zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1