Richterin Barbara Salesch
Folge 2191: Lass mich los!
44 Min.Ab 12
Verlassen über Nacht und nur ein Zettel auf dem Kopfkissen als Abschiedsgruß - für Theresa steht sofort fest, dass ihre Mutter Annemarie ihren neuen Freund genötigt hat, sie zu verlassen. Schließlich wäre Robert nicht der erste Freund, den die Löwenmutter nach Theresas lebensgefährlicher Magersucht in die Flucht geschlagen hat. Doch ist Theresa dieses Mal wirklich dermaßen ausgeflippt, dass sie mit einer Axt die neue Praxis ihrer Mutter kurz und klein geschlagen hat?
Weitere Folgen in Staffel 13
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
