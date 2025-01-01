Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Lass mich los!

SAT.1Staffel 13Folge 2191
Lass mich los!

Folge 2191: Lass mich los!

44 Min.Ab 12

Verlassen über Nacht und nur ein Zettel auf dem Kopfkissen als Abschiedsgruß - für Theresa steht sofort fest, dass ihre Mutter Annemarie ihren neuen Freund genötigt hat, sie zu verlassen. Schließlich wäre Robert nicht der erste Freund, den die Löwenmutter nach Theresas lebensgefährlicher Magersucht in die Flucht geschlagen hat. Doch ist Theresa dieses Mal wirklich dermaßen ausgeflippt, dass sie mit einer Axt die neue Praxis ihrer Mutter kurz und klein geschlagen hat?

SAT.1
