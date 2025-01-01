Richterin Barbara Salesch
Folge 2194: Ti Amo, Ti Amo...
45 Min.Ab 12
Dem Schlagersänger Mario Hammer wurden 20.000 Euro gestohlen. Das Geld fehlte, nachdem seine Lebensgefährtin Sabine und ihr 8-jähriger Sohn allein in seinem Haus waren. Mario ist todunglücklich! Er glaubte, in Sabine seine große Liebe gefunden zu haben. War sie in Wirklichkeit nur auf sein Geld aus? Alles sieht danach aus, denn es gibt ein Video, das Sabine mit einem Anderen zeigt ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1