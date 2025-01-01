Richterin Barbara Salesch
Folge 2198: Keep smiling
44 Min.Ab 12
Die routinierte Fallschirmspringerin Tanja stürzt aus über 3.000 Metern Höhe in eine Baumkrone und überlebt den Absturz wie durch ein Wunder. Tanja hatte sich kurz zuvor wegen eines Seitensprungs von ihrem Ehemann Thomas getrennt. Hat er Tanjas Fallschirm manipuliert, um sich für die Trennung und den Rauswurf aus der Fallschirmschule zu rächen?
