SAT.1Staffel 13Folge 2199
45 Min.Ab 12

Vanessa behauptet steif und fest, dass sie von dem Wochenendausflug, den ihr Exmann Henning mit den zwei gemeinsamen Kindern unternommen hat, nichts gewusst hat. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit? Oder tut die zweifache Mutter alles dafür, dass ihr Exmann das Sorgerecht verliert?

SAT.1
