SAT.1Staffel 13Folge 2202
45 Min.Ab 12

Als der reiche Edgar eine Beziehung mit seiner Haushälterin Annett eingeht, scheint die Welt zunächst in Ordnung. Aber während Edgars 17-jährige Tochter Mira ihr Partyleben genießt, versinkt Annetts 19-jähriger Sohn Marvin in Schulden. Der Arm-Reich-Konflikt führt in der Patchworkfamilie schließlich zur Katastrophe: Mira wird entführt und Edgar zahlt 50.000 Euro Lösegeld. Mira beschuldigt ihren Stiefbruder - doch Marvin beteuert seine Unschuld ...

SAT.1
