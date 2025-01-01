Richterin Barbara Salesch
Folge 2202: Lösung Geld
45 Min.Ab 12
Als der reiche Edgar eine Beziehung mit seiner Haushälterin Annett eingeht, scheint die Welt zunächst in Ordnung. Aber während Edgars 17-jährige Tochter Mira ihr Partyleben genießt, versinkt Annetts 19-jähriger Sohn Marvin in Schulden. Der Arm-Reich-Konflikt führt in der Patchworkfamilie schließlich zur Katastrophe: Mira wird entführt und Edgar zahlt 50.000 Euro Lösegeld. Mira beschuldigt ihren Stiefbruder - doch Marvin beteuert seine Unschuld ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1