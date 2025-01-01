Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2203
Folge 2203: Im Netz der Spinne

44 Min.Ab 12

Rächte sich der 26-jährige Punker Marc an seiner 65-jährigen Mitbewohnerin Marianne dafür, dass sie ihn aus der Wohnung schmeißen wollte? Marc soll Marianne, die eine Spinnenphobie hat, eine Vogelspinne ins Zimmer gesetzt haben. Die Rentnerin sprang daraufhin in Panik aus dem Fenster und verletzte sich schwer!

