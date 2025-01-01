Richterin Barbara Salesch
Folge 2204: Teenie-Bordell
44 Min.Ab 12
Sven und Nicole Krüger sollen versucht haben, ihre 18-jährige Tochter Andrea gewaltsam aus dem Bordell, in dem sie angeblich zum Anschaffen gezwungen wird, zu befreien. Dabei soll Sven die 20-jährige Prostituierte Kim als Geisel genommen haben. In einem Handgemenge mit Bordellbesitzer Matthias wurde auf Kim geschossen, sodass die hübsche junge Frau ein Auge verlor.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1