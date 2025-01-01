Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Unfriedhof

SAT.1Staffel 13Folge 2207
Der Unfriedhof

Der UnfriedhofJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2207: Der Unfriedhof

45 Min.Ab 12

Die 27-jährige Emily behauptet, dass der verstorbene Adrian Tesche der Vater ihres Kindes sei. Eltern und Witwe des Toten halten Emily für eine Lügnerin, die nur das Erbe des Verstorbenen will. Jetzt steht Emily vor Gericht, weil das Grab des Toten aufgebrochen wurde. Ist sie tatsächlich so weit gegangen, um mithilfe eines DNA-Tests zu beweisen, dass sie die Wahrheit sagt?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen