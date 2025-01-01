Richterin Barbara Salesch
Folge 2208: Weg damit!
45 Min.Ab 12
Polizistentochter Caroline wird mit eingeschlagenem Schädel auf einem Fabrikgelände gefunden. Der Verdacht fällt sofort auf ihren Freund Patrick, von dem sich die 22-Jährige nach zwei Monaten Beziehung getrennt hatte. Caroline hatte offensichtlich herausgefunden, dass Patrick mehrere Monate im Gefängnis saß und ihrem Vater dafür die Schuld gab. War die Beziehung Teil eines perfiden Racheplans von Patrick, der Caroline letztendlich das Leben kostete?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1