Richterin Barbara Salesch
Folge 2209: Stützt gut, würgt besser
45 Min.Ab 12
Die 22-jährige Prostituierte Romy wird erdrosselt in ihrem Wohnwagen gefunden - neben ihr liegen 1.000 Euro. Als auf dem Geld die Fingerabdrücke des seriösen Familienvaters Peter entdeckt werden, fällt der Verdacht sofort auf ihn. Besonders pikant: Peter ist der ehemals beste Freund von Romys Vater Michael und kannte das Mädchen seit ihrer Geburt. Hatte Peter tatsächlich Sex mit Romy und wurde deshalb von ihr erpresst?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1