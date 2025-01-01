Richterin Barbara Salesch
Folge 2213: Mama macht Schluss
44 Min.Ab 12
Schluss mit Hotel Mama! Von heute auf morgen setzt Lisbeth ihren 34-jährigen Sohn Michael vor die Tür und lässt die Schlösser austauschen. Als er am nächsten Tag durch das Kellerfenster einsteigt, wird er schwer verletzt - und beschuldigt seine Mutter! Aber würde Lisbeth wirklich so weit gehen? Oder will sich Michael mit der Gerichtsverhandlung an seiner Mutter rächen? Und: Warum hat Lisbeth ihren Sohn nach 34 Jahren plötzlich aus dem Haus geworfen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1