Richterin Barbara Salesch
Folge 2214: Friends for Boys and Girls
44 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Sabine ist verzweifelt: Sie befürchtet, dass ihre 16-jährige Tochter Paula über ein soziales Netzwerk in die Fänge des vermeintlich perversen Fotografen Philip geraten ist. Nutzt Philip das soziale Netzwerk tatsächlich, um junge Mädchen für Nacktbilder zu gewinnen? Und ist Sabine in ihrer Sorge wirklich so weit gegangen und hat im Fotostudio randaliert? Oder steckt Paulas eifersüchtiger Freund Timo hinter der Verwüstung?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1