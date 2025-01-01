Richterin Barbara Salesch
Folge 2215: Wollt ihr mich heiraten?
44 Min.Ab 12
Alexandra heiratet ihren Traummann und erfährt wenig später die bittere Wahrheit: Felix ist bereits verheiratet! Für die Hochzeit mit Alexandra hat er seinen Freund und Schauspieler Carlo als Standesbeamten engagiert und ihr die Zeremonie nur vorgegaukelt. Für die 29-Jährige bricht eine Welt zusammen! Hat Alexandra Felix tatsächlich aus Wut und Enttäuschung mit einem Küchenmesser attackiert? Oder hat sich seine Ehefrau Anne für sein jahrelanges Doppelleben gerächt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
