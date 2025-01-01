Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wer ist die bessere Mutter?

SAT.1Staffel 13Folge 2216
Wer ist die bessere Mutter?

Wer ist die bessere Mutter?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2216: Wer ist die bessere Mutter?

44 Min.Ab 12

Nachdem der 23-jährigen Teresa von ihrer Schwiegermutter Karin das Jugendamt auf den Hals gehetzt wurde, beginnt ein erbitterter Kampf der beiden Frauen um Baby Lili! Teresa soll Karin aus Rache in den Heizungskeller gestoßen und eingeschlossen haben. Dabei wurde Karin schwer verletzt. Ist Teresa wirklich unschuldig, wie sie behauptet? Belastet Karin ihre Schwiegertochter zu Unrecht? Und welche Rolle spielt Nachbar Arno Walter, der es ebenfalls auf Karin abgesehen hat?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen