Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Diebische Kids

SAT.1Staffel 13Folge 2219
Diebische Kids

Diebische KidsJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2219: Diebische Kids

44 Min.Ab 12

Charlottes Vorwurf gegen ihre Schwiegertochter klingt ungeheuerlich: "Simone erzieht meine Enkel zu Dieben!" Die siebenfache Mutter verteidigt sich vehement: "Meine Kinder sind nicht kriminell!" Aber Vermieter Paul Jeske will die Zwillinge Isabelle und Kai beim Einbruch in seinen Kiosk erkannt haben. Zwingt Simone ihre Kinder zum Stehlen, damit sie ihre Schulden abzahlen kann? Oder will der Vermieter der Familie die Tat unterjubeln, um sie aus dem Haus zu jagen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen