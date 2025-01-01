Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2220
44 Min.Ab 12

Als die Leiche der 19-jährigen Luisa aus einem Fluss geborgen wird, behauptet ihr Exfreund Philipp steif und fest, nichts mit dem Tod des Mädchens zu tun zu haben. Doch ein Handyvideo zeigt, wie er und seine Mitschülerin Marie das Mädchen quälen - damit scheint der Mordfall für die Polizei klar. Aber es gibt noch ein winziges Detail, das auf einen anderen Täter schließen lässt ...

SAT.1
