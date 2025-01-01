Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Neid unter Schwestern

SAT.1Staffel 13Folge 2223
Neid unter Schwestern

Richterin Barbara Salesch

Folge 2223: Neid unter Schwestern

44 Min.Ab 12

Als Jule erfährt, dass sich ihre Schwester Christine mit dem attraktiven Marketing-Chef der Firma ihres Vaters verlobt hat, brennen ihr scheinbar die Sicherungen durch. Mit allen Mitteln versucht sie, das junge Glück auseinanderzubringen und schreckt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sogar vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Aber hat Jule ihren zukünftigen Schwager tatsächlich eine Feuertreppe hinuntergestoßen?

SAT.1
