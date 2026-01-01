Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2237
45 Min.Ab 12

Der 16-jährige Timo wurde mit einem Gartenzwerg niedergeschlagen, und sein Portemonnaie wurde komplett geplündert. Hat ihn tatsächlich seine stark übergewichtige Schwester Silke ausgeraubt, um sich am nächsten Kiosk mit Süßigkeiten zu versorgen? Zumindest wäre Silke auf der Suche nach etwas Essbarem nicht zum ersten Mal ausgeflippt ...

