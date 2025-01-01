Richterin Barbara Salesch
Folge 2239: Bis(s) für die Ewigkeit
44 Min.Ab 12
Irene macht sich große Sorgen, denn Bastian, der neue Freund ihrer 16-jährigen Tochter Amelie, treibt sich in der Vampir-Szene herum. Als er Amelie eine Bisswunde am Hals zugefügt und sie nach einer Vampir-Party auch noch niedergeschlagen wird, reicht es Irene: Sie will vor Gericht dafür sorgen, dass ihre Tochter endlich aufwacht und einsieht, wie gefährlich ihr neuer Freund ist! Ist Amelie wirklich Opfer der Vampir-Szene geworden?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1