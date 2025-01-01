Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Kopftuch - nein danke!

SAT.1Staffel 13Folge 2240
Kopftuch - nein danke!

Kopftuch - nein danke!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2240: Kopftuch - nein danke!

44 Min.Ab 12

Zoff um deutsch-türkische Liebe! Mirko ist völlig aufgebracht, weil seine jüngere Schwester Nadine ihren türkischen Freund Kaan heiraten und deswegen zum Islam übertreten will. Am Tag der feierlichen Zeremonie wird Nadine in den Kühlraum des türkischen Lokals gesperrt. Wollte Mirko mit allen Mitteln verhindern, dass Nadine zum Islam konvertiert? Oder ist Kaans älterer Bruder Aydin, der nichts von deutschen Frauen hält, der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen