Folge 2241: Auf Tuchfühlung
Weil Textilunternehmer Johannes sich sicher ist, dass seine Vertriebschefin Lisa ihn sabotiert und in den Bankrott getrieben hat, schmeißt er sie hochkant raus. Kurz danach steht seine Firma in Flammen. Wollte Lisa sich damit für die Kündigung rächen? Oder wollte Johannes die Versicherung betrügen, um seine Firma zu sanieren? Johannes behauptet vor Gericht, dass Lisa die Brandstifterin ist und ihn beruflich und privat fertig machen will. Aber warum sollte die 31-Jährige das tun?
