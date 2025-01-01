Richterin Barbara Salesch
Folge 2252: Woher komme ich?
44 Min.Ab 12
Durch Zufall erfährt die 16-jährige Jessica, dass sie adoptiert wurde. Nach dem langersehnten Treffen mit ihrer leiblichen Mutter wird diese kurz darauf mit einem Spaten niedergeschlagen. War Jessica so wütend und enttäuscht, weil ihre Mutter sie abgewiesen hatte, dass sie ein Verbrechen verübte?
