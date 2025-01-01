Richterin Barbara Salesch
Folge 2254: Haargenau, Rapunzel!
44 Min.Ab 12
Hundesalon-Besitzerin Carmen fällt vom Glauben ab: Erst spannt Nachbarin Doreen ihr den Mann aus, und dann erwischt sie auch noch ihren 17-jährigen Sohn mit genau dieser Nachbarin im Bett! Eines Morgens wacht Doreen mit einer Glatze auf. Hat Carmen sich an ihr gerächt, indem sie ihr im Schlaf ihre schwarze Haarpracht abrasiert hat? Doreen hat jedoch mehr als nur einen Feind: Sie hat mit Männern gespielt, Frauen verärgert und Kolleginnen ruiniert ...
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
