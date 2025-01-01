Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoch hinaus!

SAT.1Staffel 13Folge 2255
Folge 2255: Hoch hinaus!

44 Min.Ab 12

Hat der 20-Jährige Alexander seine Freundin Saskia vom Balkon gestoßen, weil er nicht verkraften konnte, dass sie ihn verlassen wollte? Er behauptet, dass er seiner großen Liebe lediglich helfen wollte, über das Balkongeländer zurück ins Zimmer zu gelangen. Saskias Mutter dagegen ist von Alexanders Schuld überzeugt. Ihr waren der Millionärssohn und seine arrogante Clique schon immer ein Dorn im Auge. Wie kam es wirklich zu dem tragischen Tod der 24-Jährigen?

SAT.1
