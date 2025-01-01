Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2257
Folge 2257: Baby dont`t cry

45 Min.Ab 12

Als die 17-jährige Kim aus der Bäckerei kommt, erlebt sie ihren schlimmsten Alptraum: Ihr Baby ist weg! Kim ist sicher, dass Tatjana, die Ehefrau ihres Chefs, die kleine Fiona entführt hat. Tatjana leidet unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch und wollte Kims Baby schon nach der Geburt in Pflege nehmen. Doch Kim will ihr Kind selbst großziehen. Kann sich Tatjana noch immer nicht damit abfinden?

