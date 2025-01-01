Richterin Barbara Salesch
Folge 2259: Erziehungsmaßnahmen
45 Min.Ab 12
Kita-Leiter Jan Brüne wurde niedergeschlagen, ans Klettergerüst gefesselt und mit vollen Windeln überschüttet. Verdächtigt wird die junge Mutter Esther. Schon lange suchen sie und ihr Partner Lorenz nach einem Kita-Platz für ihr Kind, doch bisher hatten sie nur Pech. Auch ihre Bewerbung bei der Kita "Rumpelstilzchen" wird plötzlich abgelehnt. Hat Esther aus Rache gehandelt?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1