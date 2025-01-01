Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2263
44 Min.Ab 12

Nicole will ihren überflüssigen Pfunden endlich zu Leibe rücken und schließt sich einer Diätgruppe an. Doch dort führt die Ernährungsberaterin Veronique ein hartes Regime und bringt die pummeligen Kursteilnehmerinnen auf die Palme! Als Veronique eines Tages eine Überdosis Abführmittel in den Tee geschüttet wird, ist niemand überrascht. Der Verdacht fällt auf Nicole, weil sie besonders fiese Kommentare von ihr einstecken musste.

