Richterin Barbara Salesch
Folge 2268: Ungleiche Schwestern
45 Min.Ab 12
Silke beschuldigt ihre Schwester, ihren kleinen Sohn Finn unbeaufsichtigt in der Wohnung gelassen zu haben. Und damit nicht genug: Das Bügeleisen war eingeschaltet, die Wohnung voller Qualm und der Junge ganz auf sich allein gestellt. Ist seine Mutter Tamara tatsächlich zur Arbeit gegangen, obwohl sie wusste, dass ihre Schwester Silke erst später zum Babysitten kommen würde? Tamara schwört, dass Silke bereits in der Wohnung war, als sie ging. Eine der beiden Schwestern lügt ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1