SAT.1 Staffel 13 Folge 2271
Folge 2271: Planking

44 Min. Ab 12

Tommys Mutter Marion ist fest davon überzeugt, dass Cliquenanführer John für den Tod ihres geliebten Sohnes verantwortlich ist. Er soll den 16-Jährigen zum gefährlichen Planking auf einer Balkonbrüstung im vierten Stock gedrängt haben. Obwohl John alles abstreitet, lässt Marion nichts unversucht, um Tommys Tod aufzuklären. Ist sie in Johns Wohnung eingebrochen und hat seinen Laptop gestohlen, um Beweis-Fotos zu finden?

SAT.1
