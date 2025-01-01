Richterin Barbara Salesch
Folge 2272: Der Nebenkläger
45 Min.Ab 12
Schon lange hat Robert König eine komplette Wohnanlage fest im Griff! Wer dort wohnt, der zahlt - und wenn das nicht freiwillig geschieht, dann mit Gewalt. Nachweisen konnte die Polizei dem Banden-Boss bisher nichts. Doch jetzt ist Robert selbst zum Opfer geworden. Angeblich hat seine Nachbarin versucht, ihren Peiniger zu ermorden. Die Alleinerziehende soll aus Rache - und vor allem aus Angst um ihre Tochter - zur Waffe gegriffen haben.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1