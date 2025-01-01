Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

AG Herzschmerz

SAT.1Staffel 13Folge 2273
AG Herzschmerz

AG HerzschmerzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2273: AG Herzschmerz

44 Min.Ab 12

Radiomoderator Anton lernt Beate in einer Selbsthilfegruppe kennen. In seiner Sendung "Mein Ohr für dein Herz", die er unter dem Pseudonym "Norbert Schulze" moderiert, plaudert er allerdings Beates Geheimnisse aus. Kurz darauf trifft im Radiosender ein Muffin ein, der mit Drogen versetzt ist. Anton beendet nach dem Genuss des Muffins mit einer katastrophalen Sendung ungewollt seine Radio-Karriere. War dies Beates Rache?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen