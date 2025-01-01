Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Marco liegt erstochen im Haus seiner Berufsschullehrerin Marlene Dahlke. Offenbar kannte er das Haus und hat sich darin bewegt, als wäre es sein eigenes. Marco war in seine Lehrerin verliebt - aber wurde seine Liebe auch erwidert? Hat Marlenes Mann Jörg die beiden an diesem verhängnisvollen Abend in flagranti erwischt und sich brutal an dem 18-Jährigen gerächt?

