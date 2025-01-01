Richterin Barbara Salesch
Folge 2275: Lichterloh
45 Min.Ab 12
Tom ist obdachlos und hat sein Schlaflager auf einem Spielplatz in einer Wohnsiedlung aufgeschlagen. Das ist Vermieter Heinz ein Dorn im Auge. Als plötzlich Toms Einkaufswagen mit all seinen Habseligkeiten angezündet wird, ist er sich sicher, dass Heinz ihn mit dieser Tat vertreiben wollte. Hatte dieser Angst, dass er durch die Anwesenheit eines Obdachlosen seine Wohnungen nicht mehr vermieten kann? Oder gibt es noch jemanden, der sich durch Tom gestört fühlte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
