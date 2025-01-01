Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knackige Brieffreundschaft

SAT.1Staffel 13Folge 2278
Folge 2278: Knackige Brieffreundschaft

44 Min.Ab 12

Der 19-jährige Ricardo wird abends auf offener Straße überfallen, brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Ricardo beschuldigt zielgerichtet Hilfsarbeiter Sebastian, der vor kurzer Zeit aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er wegen eines ähnlichen Überfalls einsaß. Ist Sebastian nach der Haft direkt wieder rückfällig geworden? Die Verteidigung geht davon aus, dass das wegen Drogendelikten polizeibekannte Opfer ihrem Mandanten die Tat in die Schuhe schieben will.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
