Richterin Barbara Salesch
Folge 2279: Mama, du Schlampe!
45 Min.Ab 12
Als sich Katharina, die an der Schule ihrer Tochter Tinka unterrichtet, auf einer Schulparty mit Referendar Zac Arm in Arm nach draußen verdrückt, ist Tinka sicher: Ihre Mutter hat eine Affäre! Sie beschimpft Katharina vor allen Mitschülern als Schlampe und kassiert dafür eine Ohrfeige. Wenig später wird Katharina eine Böschung heruntergestoßen. Wollte sich Tinka an ihrer Mutter rächen oder hatte die 16-jährige Leonie noch eine Rechnung mit ihrer Lehrerin offen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1