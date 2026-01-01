Richterin Barbara Salesch
Folge 2280: Sexentzug
44 Min.Ab 12
Findet Marco Sex in der Schwangerschaft pervers und schläft deshalb nicht mehr mit seiner Freundin Lisa? Oder hat er während ihrer Schwangerschaft etwas mit einer anderen Frau? Davon ist Lisa jedenfalls überzeugt. Hat sie ihren Freund aus diesem Grund mit einem Stein bewusstlos geschlagen und ihm anschließend "Betrüger" auf den Arm tätowiert? Und welche Rolle spielt Sabrina, Marcos Ex und ehemals beste Freundin von Lisa?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1