Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2303
Folge 2303: Liebste Nachbarn

45 Min.Ab 12

Björn hatte alles, was er wollte: das Traumhaus, die Traumfrau und sogar bald ein Kind. Aber dann stürzt alles über ihm zusammen: Er erwischt seine Frau Kathrin mit einem anderen Mann - kurz darauf ist der Liebhaber tot. Björn soll der Täter sein - er ist am Ende. Gibt es eine Chance, dass sich doch noch alles zum Guten wendet?

