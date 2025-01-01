Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Jetzt oder nie

SAT.1Staffel 13Folge 2307
Jetzt oder nie

Richterin Barbara Salesch

Folge 2307: Jetzt oder nie

45 Min.Ab 12

Der verheiratete Speditionsunternehmer Maximilian Vetter wurde während eines Betriebsausfluges im Sauerland hinterrücks einen Felsen hinuntergestoßen. Er überlebte schwer verletzt. Angeklagt ist die attraktive Sekretärin, mit der er fast ein Jahr lang eine Affäre hatte und von der er sich erst kurz vor dem Unglück getrennt hat. Handelt es sich um einen Racheakt oder kommt am Ende doch alles ganz anders?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

