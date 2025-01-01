Richterin Barbara Salesch
Folge 2307: Jetzt oder nie
45 Min.Ab 12
Der verheiratete Speditionsunternehmer Maximilian Vetter wurde während eines Betriebsausfluges im Sauerland hinterrücks einen Felsen hinuntergestoßen. Er überlebte schwer verletzt. Angeklagt ist die attraktive Sekretärin, mit der er fast ein Jahr lang eine Affäre hatte und von der er sich erst kurz vor dem Unglück getrennt hat. Handelt es sich um einen Racheakt oder kommt am Ende doch alles ganz anders?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1