SAT.1Staffel 13Folge 2311
44 Min.Ab 12

Lange genug musste Bettina Trommler ertragen, dass ihr Ehemann Heiko den gemeinsamen Hund besser behandelt als sie. Jetzt hat sie nach 16 Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen und ist samt Tochter und Dackel zu ihrem neuen Lover, Heikos bestem Freund Ralf, gezogen. Ein Schock für den Familienvater! Nicht nur Frau und Tochter sind weg, sondern auch die geliebte Hündin. Hat er Bettina beim Gassigehen in eine Baugrube gestoßen, um den Dackel zu klauen?

