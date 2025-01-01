Richterin Barbara Salesch
Folge 2312: Ein einziger Augenblick
45 Min.Ab 12
Der 23-jährige vorbestrafte Joshua soll seine Freundin Mara mit einem Messer bedroht haben, weil diese sich von ihm trennen wollte. Als Mara sich vor dem Angriff retten wollte, lief sie auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Für Staatsanwalt Römer und Maras Familie ist die Sache klar: Joshua ist für Maras Tod verantwortlich! Doch plötzlich tauchen neue Beweise auf ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1