Richterin Barbara Salesch
Folge 2331: Mütter unter sich
44 Min.Ab 12
Die 31-jährige Ellen Lindner wird bewusstlos im Whirlpool aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich herausstellt, dass sie jemand ertränken wollte. Schnell fällt der Verdacht auf Diana Fuhrmann, die Noch-Ehefrau ihres neuen Freundes. Zwischen den beiden Rivalinnen ist es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Doch Ellen hat sich durch ihren Lebenswandel auch noch andere Feinde gemacht.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1